Eén opvallend “nieuw gezicht” bij Club Brugge

19 spelers uit de A-kern en zeven beloften hervatten gisteren de trainingen bij Club. Daarbij één opvallend nieuw gezicht. Nee, niet de Ivoriaan Odilon Kossounou. De 18-jarige verdediger werd enkele weken geleden al binnengehaald als eerste versterking. Wel het nieuwe gezicht van Emmanuel Dennis.

De Nigeriaan trainde met een neusmasker omdat hij onlangs een neusoperatie liet uitvoeren. Bovendien had hij zijn haar in dreadlocks gevlochten waardoor het leek of er een nieuwe speler op het ­oefenveld stond.

Dennis trainde overigens nog individueel na een enkelblessure, net als Thibault Vlietinck en Stefano Denswil (individueel programma). Brandon Mechele en Hans Vanaken, die recent nog interlandverplichtingen hadden bij de Rode Duivels, sluiten begin juli aan op stage in het Nederlandse Garderen. Dion Cools en Siebe Schrijvers zijn nog actief met België op het EK U21. Marvelous ­Nakamba (Zimbabwe) en Krépin Diatta (Senegal) spelen de Afrika Cup. Jordi Vanlerberghe (knie) revalideert. In en rond het oefencomplex in Westkapelle vinden er momenteel werken plaats. Daarom zijn de trainingen vooralsnog niet toegankelijk voor supporters.