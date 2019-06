Brandstichter viseert familie Wathelet

Een man heeft in Verviers geprobeerd om een gebouw van Melchior Wathelet junior in brand te steken. Dat heeft het parket van Luik zaterdag bekendgemaakt. De dader voelt zich naar eigen zeggen bespioneerd door de bekende familie Wathelet.

De man werd vrijdagavond opgepakt toen hij probeerde de ingang van het gebouw in brand te steken. De brandweer had snel alles onder controle. Het gebouw was onbewoond.

De dader bekende de feiten. Het gebouw is eigendom van voormalig politicus Melchior Wathelet junior. Volgens de man wou hij wraak nemen op de familie Wathelet, omdat die een complot tegen hem zou beramen.

De man heeft geen strafblad, maar is wel gekend voor mentale problemen en werd eerder al geïnterneerd. Een onderzoek is geopend.