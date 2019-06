Krijgt Charles Michel straks een topjob in Europa? Het begint steeds minder op politieke fictie te lijken. Nu de Europese staats- en regeringsleiders het niet eens raakten over een nieuwe voorzitter voor de Europese Commissie en de Europese Raad stijgen de kansen van onze premier.

Het is alsof Belgische politici grof wild zijn op de Europese transfermarkt. In de jaren 90 was Jean-Luc Dehaene al de gedoodverfde kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie, maar de Britten staken ...