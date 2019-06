Ook in vakantie acties bij luchtverkeersleider Skeyes? ACV sluit het niet uit

De christelijke vakbond ACV-Transcom voert de druk bij luchtverkeersleider Skeyes op in de aanloop naar de zomervakantie. “We willen de uittocht niet hypothekeren, maar als de directie ons provoceert, zullen we meteen en hard reageren. Voor, tijdens of na de verlofperiode”, klinkt het zaterdag in een persbericht. Maandag vindt er opnieuw sociaal overleg plaats bij Skeyes.