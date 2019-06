OEFENWEDSTRIJDEN. Opnieuw moeiteloze zege voor oppermachtig AA Gent

Daags na de bescheiden derbyzege tegen KRC Gent speelde AA Gent vanmiddag op bezoek bij KVV Zelzate dat volgend seizoen uitkomt in de 3de Amateurklasse. De thuisploeg hield vorig weekend nog relatief vlot stand tegen Lokeren dat met 0-2 kwam winnen.

Maar de Buffalo’s hadden op het half uur al een dubbele bonus beet dankzij twee doelpunten van Andrijasevic, telkens op aangeven van een bedrijvige Smith. Na rust verscheen bij de Buffalo’s een compleet nieuw elftal: Zelzate kwam er amper uit en op het uur pikte ook Sylla zijn doelpuntje mee en even later was het aan Beridze om een vierde Gentse treffer aan te tekenen en ook meteen de eindstand vast te leggen.

Zelzate - AA Gent 0-4

AA Gent 1e helft: De Busser, Castro-Montes, Cisse, De Smet, Asare, Dejaegere, Smith, Andrijasevic, Azango, Dolet en Al Masude

AA Gent 2e helft: Martin, Souquet, Veeckman, Derijck, Yem, Esiti, Odjidja, Tekie, Vandaele (77’ Samoise), Beridze en Sylla

Doelpunten: 13’ Andrijasevic 0-1, 31’ Andrijasevic 0-2, 64’ Sylla 0-3, 76’ Beridze 0-4