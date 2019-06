Peuter overleeft bijna een week op haar eentje nadat moeder op toilet sterft: “Ze heeft heel slim gehandeld”

Een Franse peuter heeft zes dagen op haar eentje overleefd in het appartement waar ze met haar moeder woonde. De vrouw overleed op het toilet. Het meisje kon gered worden dankzij de oplettendheid van buren.

Een uitzonderlijke situatie maakt een buurvrouw er op attent dat er iets niet in de haak was in het appartement in Perpignan, in het zuidoosten van Frankrijk. De buur zag de 3-jarige dochter van de vrouw die er woonde op het balkon slapen. “Toen ik haar ernaar vroeg, antwoordde ze dat haar moeder sliep.” Die verklaring paste dan weer wel in het plaatje: de moeder, die met verslavingen kampte, leefde vooral ’s nachts. Toen het meisje een dag later, afgelopen donderdag, liet weten dat haar mama in het toilet lag te slapen, besloot de buur de autoriteiten in te schakelen.

Ondertussen wist ze samen met een andere buurvrouw het kindje te overtuigen om de voordeur te openen. Toen het tweetal het appartement binnenging roken ze direct een vreselijke geur. De wc-deur, waar de moeder lag te ‘slapen’, was gesloten. Toen er geen reactie kwam, nam de buurvrouw het meisje mee naar haar eigen woning. Toegesnelde agenten open de deur naar het toilet en troffen het levenloze lichaam van de vrouw aan. “Het meisje heeft niks van het drama gezien”, bevestigt de buurvrouw.

Volgens de autopsie overleed de moeder zes dagen eerder. De peuter overleefde door zelf een doos ravioli uit een kast te halen en te eten. Haar behoefte deed ze netjes op haar potje. “Ze heeft heel slim gehandeld in de situatie”, stelt een andere buurvrouw. Waaraan de vrouw overleed, is niet duidelijk.