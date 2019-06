Al blaffend door de stad: stoet van tientallen viervoeters trekt naar nieuw verblijf in Gent

Gent - Een stoet van vrijwilligers met asielhonden trok zaterdagmiddag van het oude dierenasiel in het Gentse Citadelpark naar de Watersportbaan. Daar opent een spiksplinternieuw asiel. Net als op de vorige locatie is de omgeving van de Watersportbaan en de Blaarmeersen perfect voor wandelingen met asielhonden. Dat wordt nog beter als er een brug komt over de Watersportbaan.

Elke stad is verplicht om samen te werken met een asiel voor de opvang voor katten en honden. Gent doet dat al 70 jaar met de Koninklijke Vereniging voor Dierenbescherming vzw. En met dit project lijkt die samenwerking voor zeker 50 jaar verlengd. Schepen van Dierenwelzijn Tine Heyse (Groen): “De stad investeerde een miljoen euro in de nieuwbouw. De grond voor het nieuwe asiel stellen we ter beschikking voor een periode van 50 jaar. Het nieuwe asiel is een pareltje geworden. Het voldoet aan alle recente standaarden van dierenwelzijn, maar wordt ook een prachtige werkplek voor de medewerkers en de vrijwilligers.”

De dieren verblijven vanaf nu in optimale omstandigheden, zegt schepen Annelies Storms (S.PA). “Er zijn twee quarantaineruimtes voor honden om besmettingsgevaar te voorkomen. En de hondenverblijven zijn in aparte units gebouwd, zodat ze minder blaffen naar elkaar en rust hebben. Al die binnenhokken geven uit op een buitengedeeldte. Ook de katten krijgen vanaf nu meer ruimte.”

Aan het gebouw wordt sinds 2017 gewerkt, zaterdag trekken de eerste dieren het asiel in. “We verbleven al enkele tientallen jaren op onze vorige locatie”, zegt vrijwilliger Alexander De Soete. “Dat gebouw was helemaal verouderd en daardoor werd het voor ons steeds moeilijker om op een degelijke manier voor de dieren te zorgen. Het was al enkele jaren duidelijk dat een nieuwe locatie zich opdrong.”