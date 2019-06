Twee doden bij crash sportvliegtuigje in Henegouwen

In de Henegouwse gemeente Pont-à-Celles is zaterdagmiddag een sportvliegtuigje neergestort. Daarbij zijn twee doden zijn gevallen.

Het gaat om een zogeheten ultralicht motorluchtvaartuig (ULM), dat geschikt is voor één of twee personen. Het toestel crashte rond 13.30 uur in een veld nabij Buzet, circa 900 meter van de lokale vliegclub. Het vliegtuig was echter niet van de club, maar kwam van het vliegveld van Maillen (Namen).

De twee inzittenden kwamen bij het incident om het leven, bevestigt de burgemeester. Het zou gaan om mannen van ongeveer zestig jaar. “De twee inzittenden hadden het vliegveld van Buzet gewaarschuwd dat ze wilden landen, zonder te spreken over een noodsituatie. Ze probeerden voor de crash een parachute te openen”, klinkt het nog. “De twee waren al overleden toen de hulpdiensten aankwamen.”

Hoe het vliegtuigje kon crashen, is nog niet duidelijk.

Derde incident in een week tijd

Het is al het derde incident met een ULM (ultralicht motorvliegtuig) deze week in België. Dinsdag liep een landing mis in Assesse (Namen), maar zonder dat daarbij gewonden vielen. Woensdag stortte er in Walshoutem, een deelgemeente van Landen, een sportvliegtuigje neer langs de E40. De inzittenden van dat toestel raakten gewond.

