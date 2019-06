Danko (7 maanden) is jongste festivalganger op Graspop

Danko heet hij, en hij is amper 7,5 maanden oud. Daarmee moet het ventje uit Helchteren zowat de jongste bezoeker van Graspop zijn. Want, vinden mama Kimberly (27) en papa Diederik (31), “het is belangrijk dat hij de wereld ontdekt, en goede muziek leert kennen”. “Je moet uiteraard niet met een baby in de moshpit gaan staan, maar verder kan het toch geen kwaad om je kind mee te nemen? Je moet er geen kasplantje van maken”, zeggen ze.

Eten is alvast geen probleem voor Danko. “Hij krijgt nog borstvoeding. We rijden wel elke dag over en weer naar huis, want kamperen zou te moeilijk zijn. En te lawaaierig.”

Danko is overigens genoemd naar de Canadese zanger en gitarist Danko Jones. “Diederik is ook dj. Drie jaar geleden was hij aan het draaien in een bar in Peer. Hij legde net Danko Jones op toen ik binnen stapte, en kort daarna is de vonk overgeslagen”, zegt Kimberly.