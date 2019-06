Ouders neergeschoten agente: “Kitty’s moordenaar heeft de loterij gewonnen”

Slagen in het gezicht van 35.000 politieagenten en spuwen in het onze. Zo reageren Johan en Nelly Van Nieuwenhuysen, ouders van de vermoorde Kitty, op de vrijlating van Nourredine Cheikni (41). “Je geeft niemand dertig jaar cel omdat hij een sinaasappel heeft gestolen. Die gangster zou nooit nu al mogen vrijkomen.” De politievakbonden eisen dat geweld op agenten in de rechtbank steevast als verzwarende omstandigheid wordt beschouwd.

“Waren we maar in Spanje gebleven.” Johan Van Nieuwenhuysen had thuis in Leuven net zijn valiezen uitgepakt na een vakantie in het zuiden toen vrijdagnamiddag het nieuws kwam dat Cheikni niet langer een ...