James Morrison stelt nieuw album voor: “In plaats van pesters ineen te slaan, maak ik een liedje”

James Morrison was op bezoek bij de radiozender Nostalgie om zijn nieuw album ‘You’re stronger than you know’ voor te stellen. Een van zijn favoriete nummers op het album schreef Morrison voor zijn dochter. “Mijn dochter had last van pesters op school en daar wou ik iets aan doen. In plaats van de kindjes ineen te slaan, besloot ik voor haar een liedje te schrijven.”

Tijdens zijn live-optreden bij Nostalgie speelde hij het nummer ‘Feels like the first time’ en de klassieker ‘You give me something’. James zijn album is, naar eigen zeggen, het beste album dat hij al heeft gemaakt. “Het gaat voornamelijk over het positief blijven in een negatieve periode. Muziek heeft spiritueel veel effect op mij en dat wil ik ook overbrengen op anderen.”