BAS heeft al voor derde keer nieuwe voorzitter in matchfixingzaak, en ook deze lijkt wraking te riskeren

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport heeft met Marc Boes voor de derde keer een nieuwe voorzitter aangeduid om de matchfixingzaak rond het duel KV Mechelen/Waasland-Beveren te leiden. De vraag is nog maar of ook Boes geen wrakingsverzoek riskeert. Op de website van zijn advocatenkantoor Gevaco staat immers te lezen dat hij een collega is van twee leden van de Geschillencommissie Hoger Beroep, die KV Mechelen eerder tot de degradatie veroordeelde. De zittingen werden intussen verschoven van 25 en 26 juni naar 27 juni en 1 juli.

Het is al de derde keer dat het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) een voorzitter aanstelt om uitspraak te doen over de matchfixingzaak in de wedstrijd tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren van maart 2018. De eerste voorzitter, Herman Huygens, werd gewraakt door de supporters van KV Mechelen omdat hij in het verleden lid was van de Geschillencommissie, de disciplinaire instantie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Daardoor kon er twijfel bestaan over Huygens’ onafhankelijkheid, gezien het belang van de KBVB in de procedure.

Zijn opvolger Philippe Verbiest werd op zijn beurt gewraakt door de verdediging van spelersmakelaar Walter Mortelmans. Die had bezwaren dat Verbiest lid is van de antidopingcommissie van de UEFA, ook een belanghebbende partij.

Collega van twee leden van Geschillencommissie Hoger Beroep

Zaterdagmiddag maakte het BAS dan bekend dat Marc Boes aangeduid is als nieuwe voorzitter. Een blik op de website van zijn advocatenkantoor Gevaco voorspelt echter al een nieuw wrakingsverzoek. Boes is namelijk een collega van Wim Mertens en Geert Joosten, twee leden van de Geschillencommissie Hoger Beroep die KV Mechelen eerder veroordeelde tot degradatie. Het is net tegen dat oordeel dat KV Mechelen in beroep gaat bij het BAS.

De timing voor het BAS is bijzonder krap. De zittingen van volgende week dinsdag en woensdag (25 en 26 juni) werden alvast verplaatst naar donderdag 27 juni en maandag 1 juli. Het BAS heeft nog tijd tot 15 juli om een uitspraak te doen. Die deadline lag eerst op 1 juli, maar werd door de Pro League met twee weken opgeschoven om het BAS meer ademruimte te geven.