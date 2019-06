Trump belooft “veel meer” sancties tegen Iran: “Het land is een economische puinhoop”

De Amerikaanse president Donald Trump stelt nieuwe economische sancties tegen Iran in het vooruitzicht. Hij kondigde die zaterdag aan toen hij vertrok naar het presidentiële buitenverblijf Camp David, waar hij gesprekken gaat voeren over de crisis met de islamitische republiek. “Iran is momenteel een economische puinhoop, het land heeft het bijzonder moeilijk. Er komen meer sancties, veel meer”, zei Trump in de tuin van het Witte Huis.