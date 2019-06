Anderlecht wint eerste oefenmatch van RWDM met vooral beloften op het veld: zoeken naar de nieuwe Verschaeren

Anderlecht won zijn eerste match van de voorbereiding tegen RWDM met 0-1. De Brusselse derby is een stukje folklore, want RSCA speelde tegen de amateurclub vooral met spelers die weg mogen en beloften. Zo deed Vincent Kompany nog niet mee. Logischerwijs waren de pijnpunten van vorig jaar dus nog niet allemaal weg, maar er waren toch ook enkele leuke dingen te zien.

1. Goeie vibe bij RSCA-fans

Het is mooi zo’n Brusselse derby als allereerste match van het seizoen. Het lokte heel wat volk naar het Edmond Machtens Stadion waar Morten Olsen - legende van beide clubs -de aftrap gaf. De beide supportersclans zorgden er meteen voor een goeie sfeer. Dat er een nieuwe positieve vibe hangt bij de Anderlecht-aanhang voel je zelfs zonder Kompany op het veld. Met vlaggen en gezangen moedigden ze het team aan en hier en daar liepen al fans rond in het nieuwe Joma-shirt. Op de online-platformen liep de verkoop van de nieuwe shirts als een trein.

2. Gerkens en Trebel nemen initiatief

Op het veld liep uiteraard nog niet alles gesmeerd. Het voetenwerk van Didillon haperde al eens, Milic gaf soms een slechte inspeelpass en Santini kwam maar moeilijk in het spel toen hij moest meevoetballen. Het meeste initiatief kwam van Adrien Trebel en Pieter Gerkens. Op Trebel werd niet zoveel druk gezet zodat hij het spel kon verdelen, terwijl Gerkens vlot infiltreerde. De fans zullen het niet zo graag horen, maar Gerkens moet niet per se vertrekken. De Limburger scoorde na een goeie actie van Trebel de 0-1. Voor de rest versierde Anderlecht niet zoveel kansen.

3. Sowah en Dewaele opvallende rechterflank

Anderlecht moet zeker nog een extra linksback halen, want daar speelde nu centrale verdediger Hannes Delcroix. De Iraniër Milad Mohammadi van Grozny wordt genoemd, maar op rechts is de noodzaak misschien groot. Na anderhalf jaar blessureleed speelde Emmanuel Sowah daar. De Ghanees wordt nog altijd omschreven als toptalent en durfde hoog meevoetballen en naar binnenknijpen. Hij durfde ook een voorzet trappen. Misschien komt zijn talent eindelijk boven nu Najar geblesseerd is. Voor hem stond trouwens Sieben Dewaele. Die stond een tijdje geleden dicht bij Kortrijk, maar loopt nog altijd in het Astridpark. Van nature een centrale middenvelder, maar nu toch gretig als rechtsbuiten.

Hij viel iets meer op dan Mathis Surray, zoon van ex-profvoetballer Olivier Surray en iets verfijnder. Toch had Mathis het moeilijker om zich door te zetten op links.

4. Grote staf van Anderlecht

Alles werd gadegeslagen door de grote technische staf van Anderlecht. Simon Davies zat als trainer op de bank, maar ook Pär Zetterberg, Jonas De Roeck en Floribert Ngalula zaten in de dug-out. Zelfs nieuwbakken beloften-coach Craig Bellamy stond in de technische zone, maar dat was vooral om de youngsters te begeleiden en te scouten. Tijdens de drankpauze probeerde iedereen het team raad te geven.

Bij de kinesisten is er trouwens ook een opvallende nieuwe naam. Glenn Vercauteren, de zoon van ex-speler en trainer Frank Vercauteren is toegetreden tot de medische staf, maar er waren geen interventies nodig.

5. Tieners na de pauze

Na de rust kwam er bij Anderlecht nog een zoon van een ex-prof tussen de lijnen. Spits Kris Kalulika is het nageslacht van Dieudonné Kalulika die in dit stadion nog bij Brussels voetbalde.

De gemiddelde leeftijd bij paars-wit zakte na de pauze naar 18 jaar, want Anderlecht ging met jonkies spelen die allemaal na 2000 zijn geboren. Alleen Kayembe en Didillon hadden wat ervaring. In doel mocht Boeckx dit keer niet invallen. De jonge garde kon maar weinig forceren tegen RWDM, maar gaf ook bijna niets meer weg. Het was een eerste ervaring, maar er was nog weinig te zien en niemand stak er echt bovenuit. Linksback Lutonda profileerde zich nog het meest, maar een nieuwe Verschaeren stond nog niet op.

6. Nog power nodig

Anderlecht wacht natuurlijk nog op de terugkeer van de internationals zoals Kompany, maar ook Zulj en de jeugdinternationals Verschaeren, Bornauw, Cobbaut, Saelemaekers en Amuzu. Maar er zal nog meer power nodig zijn. Daarom zou de transfer van spelverdeler Michel Vlap van Heerenveen in de maak zijn en ook middenvelder Matt Smith is nog steeds een optie.

De geblesseerden Najar, Bakkali en Dimata kunnen ook nog iets bijbrengen. Kara traint ook niet, maar op hem wordt niet echt meer gerekend.

RWDM 0 - ANDERLECHT 1

Goals: 7’ Gerkens (Trebel) 0-1.

Anderlecht (eerste helft): Didillon, Sowah, Dante, Milic, Delcroix, Kums, Trebel, Gerkens, Dewaele, Santini, Surah.

Anderlecht (tweede helft): Didillon, Hotman, Sardella (85’ Masscho), Lissens, Lutonda, Kayembe, Leoni, Colassin, El Hadj, Kalulika (85’ Dailly), Daskevic.