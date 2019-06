Oefenmatch tussen Anderlecht en Ajax gaat toch door, maar zal in Nederland gespeeld worden

De oefenmatch tussen Anderlecht en Ajax van zaterdag 6 juli zal toch kunnen doorgaan. De match, die niet mocht doorgaan van de burgemeester van Anderlecht omdat die dag de Tour de France vertrekt in Brussel, zal nu in het Nederlandse Putten worden afgewerkt. De aftrap staat gepland om 19 uur.

Anderlecht heeft op 10 juli ook een galamatch tegen Benfica gepland, in Lissabon. Op 20 juli speelt het vriendschappelijk in en tegen Hamburg. Bedoeling is dat paars-wit ook nog een galamatch in Brussel speelt.