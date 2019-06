Topweek dankzij tropische temperaturen dreigt voor kusthoreca in het water te vallen: “Wij kunnen die massa niet opvangen”

Met temperaturen rond en (ver) boven de dertig graden zou de komende week topdagen moeten opleveren voor de horeca aan de Belgische kust. Toch lijkt dat niet het geval te zijn. Heel wat zaken krijgen namelijk niet genoeg personeel op de been om de verwachte stroom aan dagjesmensen op te vangen.

Met name de grotere horecagelegenheden aan de kust dreigen de boot te missen door personeelstekort, zo klinkt het in VTM Nieuws. “Wij kunnen die massa niet opvangen, omdat we niet genoeg medewerkers vinden”, aldus Katrien Vergote van restaurant ‘Venetien’ op de dijk in Blankenberge. De zaak gaat dus gedeeltelijk dicht. “Om goed te kunnen bedienen, zou ik nog acht tot tien medewerkers nodig hebben.”

De tijden zijn, net als de mentaliteit van de jeugd, veranderd, benadrukt Vergrote. Waar de jobstudenten zich vroeger massaal aanboden, is dat nu wel anders. “Ze willen veel, zoals naar festivals gaan en als het mooi weer is volop genieten. Ze willen alles hebben, maar er liefst zo weinig mogelijk voor doen.”

De horeca ondervindt ook hinder van de nieuwe regelgeving voor flexi-jobs, waardoor je onbelast kan bijverdienen.