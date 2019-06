Trump laat verwijdering van “miljoenen” uitgewezen immigranten uitstellen

De Amerikaanse immigratie- en douanedienst ICE (Immigration and Customs Enforcement) gaat morgen/zondag dan toch geen grootschalige raids uitvoeren in tien Amerikaanse steden om immigranten die de VS al hadden moeten verlaten, het land uit te zetten. President Donald Trump geeft de Democraten en Republikeinen in het Congres twee weken de tijd om een oplossing uit te werken voor de “asielproblemen” aan de Amerikaans-Mexicaanse grens, zo kondigt hij op Twitter aan.