Slaande ruzie met vriendin bedreigt premierschap van Boris Johnson

Vrijdagnacht hoorden buren van Boris Johnson (55) en zijn nieuwe vriendin Carrie Symonds (31) hoe de twee ruziemaakten. Eén en ander had te maken met een rodewijnvlek op een witte zetel en hoe Johnson niet om geld geeft. “Ga van me af en verdwijn uit mijn appartement”, zou de vrouw geroepen hebben. Buren maakten ook opnames van het lawaai van gebroken glas en servies. Ze belden ook de politie, maar die stelde vast dat er niets strafbaars gebeurd was.

Pr-specialiste Carrie Symonds (31) is sinds vorig jaar samen met Boris Johnson. Ze werkte een tijdlang voor de Conservatieve Partij. ISOPIX

Timing is veel, zo niet alles in politiek. Deze week had Johnson een reeks verkiezingen binnen zijn Conservatieve Partij gewonnen. De leden moeten de komende weken kiezen tussen hem en Jeremy Hunt, met als inzet wie Theresa May zal opvolgen als premier. Vrijdag had Hunt zijn concurrent nog uitgedaagd om deel te nemen aan enkele live debatten op televisie. Hij zei dat het belangrijk was dat “hun plannen en hun karakter voor het grote publiek getest zouden worden”. Johnson van zijn kant had net enkele debatten afgezegd en geweigerd.

Voorpagina’s

Maar net nu wordt dat karakter van Johnson toch getest door een echtelijke ruzie. De Britse kranten zetten het sappige verhaal vrijwel allemaal op de voorpagina en intussen woedt de vraag: wat zégt dit over de kandidaat-premier? “Het leiderschap over dit land is ook een kwestie van verantwoordelijkheid”, zei Conservatief parlementslid Dominic Grieve. “Een premier maakt enorm grote beslissingen en het is duidelijk dat betrouwbaarheid en eerlijkheid, zowel privé als publiek, belangrijke eigenschappen zijn.” Grieve is een notoir tegenstander van Johnson. Anderen verdedigden Johnson en vroegen zich af waarom de buren een audio-opname maakten en naar de pers stuurden.

Dominic Grieve Conservatief parlementslid “Betrouwbaarheid en eerlijkheid, zowel privé als publiek, zijn belangrijke eigenschappen”

Vraag is nu hoe de partijleden op dit verhaal zullen reageren. Eerdere schandalen, zoals leugens over de Brexit, z’n ontslag als reporter voor verzonnen verhalen en een rist buitenechtelijke affaires, zijn nooit blijven plakken. Toch niet in die mate dat hij geen premier meer zou kunnen worden. Komende weken trekken Johnson en Hunt op ronde naar 16 lokale afdelingen. Daar zal hij ongetwijfeld nog flink ondervraagd worden over de kwestie.