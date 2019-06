Storm van verontwaardiging na uitspraken over holebi’s in Molenbeek

Het Molenbeekse integratiecentrum Foyer viert dit weekend zijn 50ste verjaardag. Maar de festiviteiten zijn helemaal overschaduwd door enkele uitspraken van voorzitter Johan Leman. “Ik heb liever niet dat bepaalde progressieve Vlamingen naar Molenbeek komen”, zei de oud-directeur van het Centrum voor Gelijke Kansen in een interview met De Standaard. Hij reageerde daarmee onder andere op een vaak gedeeld bericht van VRT-journalist en holebi Riadh Bahri, die een paar weken geleden kritiek gaf op de vuilnisbelten in zijn straat. Bahri vermeldde toen ook dat hij de hand van zijn vriend loslaat wanneer hij Molenbeek binnenstapt, uit vrees om te worden uitgescholden of fysiek te worden bedreigd.

“Mensen die Molenbeek kennen, schrikken er niet van dat het hier wat vuiler is dan elders”, aldus Leman. “Ze weten dat je hier als homokoppel misschien niet hand in hand over straat kan lopen. Dat lijkt me zinvoller dan mensen binnen te halen die na enkele jaren lezersbrieven schrijven waarin ze hun beklag doen over Molenbeek.”

VRT-journalist Riadh Bahri, zelf holebi: “Dus wij moeten maar niet in Molenbeek komen wonen?” © VRT

Riadh Bahri wist nauwelijks waar hij het had toen hij de uitspraken las. “Dus wij moeten maar niet naar hier komen wonen? En ik mag na vijf jaar Molenbeek, waarin ik de gemeente altijd verdedigd heb, niet eens kritisch zijn?” Bahri krijgt de steun van holebivereniging Cavaria. “Iedereen moet overal zichzelf kunnen zijn”, zegt woordvoerder Jeroen Borghs. “Het kan nooit zo zijn dat we een deel van de schuld bij de slachtoffers leggen.”

Minder hoofddoek

Johan Leman Voorzitter Integratiecentrum Foyer “Ik heb liever niet dat bepaalde progressieve Vlamingen naar Molenbeek komen”

Ook de Vrouwenraad is niet te spreken over een uitspraak van Leman. “Mijn realiteitszin zegt dat als vrouwen korte rokjes dragen in sommige buurten, ze schunnige opmerkingen zullen krijgen”, zei Leman. “Je moet daar niet naïef in zijn. Ik zou het niet uitlokken.”

Magda De Meyer, voorzitter van de Vrouwenraad, vindt dat “niet oké”. De Meyer zegt veel respect te hebben voor Leman, “want hij heeft heel veel goed werk gedaan. En ik snap ook dat hij een verzoenende figuur probeert te zijn, maar we gaan niet toegeven op klederdracht in de openbare ruimte. Vrouwen moeten zich gelijk waar kunnen uitdossen zoals ze willen. Dat heeft ook niets met uitlokken te maken.” Leman zegt dat hij net zo goed aan vrouwen die hun gezicht al te veel bedekken vraagt om een eenvoudigere hoofddoek om te doen. Maar ook dat vindt De Meyer een vreemd idee. “Wie gaat die norm voor gezichtsbedekking dan bepalen? Johan Leman?”

Leman was zich gisteren van geen kwaad bewust. Hij neemt geen woord terug van wat hij gezegd heeft. “Maar de boodschap is misschien wel verkeerd overgekomen. Ik vind het vooral problematisch dat Riadh Bahri met zijn tweet opnieuw Molenbeek stigmatiseert. Als professioneel journalist zou hij moeten weten dat hij de dingen in een ruimer perspectief moet plaatsen. Gemeenten als Anderlecht en Brussel kampen evenzeer met sluikstorten. In Molenbeek zou de politie al een groot verschil kunnen maken mocht ze, zoals in het Kanaalplan was beloofd, 200 extra agenten hebben gekregen, waarvan er uiteindelijk maar 50 zijn ingevuld. Daardoor is er veel te weinig politie op straat.”

Integratiecentrum Foyer bestaat 50 jaar. Fred Debrock

Hand in hand met Bahri

Ook vanuit politieke hoek kreeg Leman dit weekend de wind van voren. Het halve Vlaams Parlement sprak zijn afkeuring uit op sociale media. Maurits Vande Reyde (Open VLD) vergeleek Leman met Dominiek Sneppe, het Kamerlid van Vlaams Belang dat zich twee weken geleden uitsprak tegen het homohuwelijk en adoptie door holebi’s. Leman spreekt dat tegen. “Als er een organisatie in Molenbeek zich continu inzet tegen homofobie, dan is het Foyer. Ik nodig Riadh Bahri uit om samen met mij hand in hand door Molenbeek te stappen. Dan zal hij zien hoe ik daarop reageer: ik bel de politie, film desnoods diegenen die sluikstorten of die vrouwen en holebi’s beschimpen en laat niet los voor iets opgelost is.”

Dat Leman de verjaardag van Foyer geen dienst heeft bewezen met zijn provocaties aan het adres van Vlamingen die zich vestigen in Molenbeek, noemt hij “spijtig”. “Vlamingen zijn zeer welkom in Molenbeek. Ze mogen alleen niet verwachten dat het hier Brasschaat is. En ik ben op een leeftijd gekomen dat ik voor deze storm op Twitter mijn slaap niet zal laten. Het is wel jammer voor de medewerkers die zich dag in dag uit inzetten voor Foyer.”