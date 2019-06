Hetze rond Carrasco wordt almaar groter: nu haalt ook trainer uit naar de Rode Duivel

De trainer van Dalian Yifang, de club van Yannick Carrasco, heeft hard uitgehaald naar de Rode Duivel. Choi Kang-hee viel de Belg aan op zijn persconferentie voor de match en beschuldigt hem ervan opzettelijk een gele kaart te hebben gepakt opdat hij niet zou hoeven spelen. “Hij verdween na zijn interlands”, vertelde de Koreaan. Carrasco is inmiddels geschorst door zijn club.

Choi Kang-hee trok stevig van leer tegen Carrasco op de persconferentie voorafgaand aan de competitiematch tegen Tianjin Tianhai FC. De Rode Duivel bevond zich de afgelopen dagen in het oog van de storm nadat hij niet was komen opdagen voor de laatste competitiematch van zijn club. Hij kreeg ook een veeg uit de pan van zijn doelman, die op sociale media postte dat Carrasco de sfeer binnen het team bederft. De Rode Duivel werd ook geschorst door zijn team en hij moest binnen de drie dagen zijn verontschuldigingen aanbieden.

The attitude of some club's leaders and teammates towards me is incomprehensible to me given my commitment and performance with the team so far. The team needs me and I want to help the team. This problem need to be solved. — Yannick Carrasco (@CarrascoY21) 21 juni 2019

Door de uitlatingen van trainer Choi Kang-hee lijkt de situatie echter nog meer te escaleren. De trainer van Dalian koos bruutweg partij voor zijn doelman. Tégen sterspeler Carrasco. “Toen ik hem voor het eerst ontmoette, maakte hij al constant duidelijk dat hij terug in Europa wil gaan voetballen”, vertelde de Koreaan volgens Goal.com. “Maar als een speler een contract heeft bij een team, moet hij zijn vertrek niet proberen forceren. Dat is in mijn ogen heel onprofessioneel.”

“Carrasco verdween na interlands Rode Duivels”

“Niemand van onze club heeft Carrasco beloofd dat hij terug naar Europa kan in de zomermercato”, aldus Choi Kang-hee. “We hebben hem enkel gezegd dat we zijn transfer terug naar Europa zullen steunen in de winter als hij het team kan helpen. Maar we zagen ook wat er gebeurde in de vorige match. We zeiden hem nog voorzichtig te zijn en geen gele kaart te pakken, maar hij wachtte heel bewust met het hervatten van het spel, waardoor hij solliciteerde voor geel. Daardoor was hij de volgende match geschorst.”

Foto: Imaginechina

Volgens de coach van Dalian Yifang maakte Carrasco het daarop nog bonter. “Na die schorsing wilde hij eerder naar Europa terugkeren. Wij wilden hem niet laten gaan maar uiteindelijk gingen we toch akkoord - voor zijn goed. Hij beloofde ons dat hij zou terugkomen om de laatste drie matchen te spelen. Na zijn interlands voor de Rode Duivels kwam hij echter te laat en verdween hij zelfs. Hij was ook erg negatief op training na zijn terugkeer.”

Carrasco verweert zich via Twitter

Een houding die Choi Kang-hee scherp veroordeelt. “We hebben geprobeerd hem te overtuigen toch te spelen, maar hij vroeg constant om een geschreven toezegging dat hij deze winter naar Europa zou mogen vertrekken. Dat is volgens mij zeer onprofessioneel gedrag. Profvoetballers moeten loyaal zijn en de verantwoordelijkheid voor hun keuzes dragen.”

For my president and the owner of the club, I want to play this match. Unfortunately the staff decide otherwise. #DalianYifang #Csl — Yannick Carrasco (@CarrascoY21) 22 juni 2019

Yannick Carrasco reageerde via Twitter. “Ik wil deze match spelen, voor de voorzitter en de eigenaar van de club”, zei hij. “Jammer genoeg heeft de staf anders beslist.” Eerder op de dag had hij al laten weten dat hij de houding van bepaalde mensen binnen de club en ploegmaats “onbegrijpelijk” vond. “Dit probleem moet opgelost worden.”

