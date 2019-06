Jonge Duivels razend op de ref na verlies van Italië op EK U21: “Hij zei dat het geen rood was omdat Chiesa elders heen kijkt”

“Gefrustreerd, enorm gefrustreerd.” Met dat gevoel verlaat Club Brugge-rechtsachter Dion Cools het EK. “De scheidsrechter (Srdjan Jovanovic, nvdr.) heeft de match kapot gefloten. Hij gaf alles in het voordeel van Italië. Hij gaf geen rood voor Chiesa toen die op de hand van Alexis Saelemaekers ging staan. En ging de bal bij de 0-2 niet over de lijn? Akkoord, Italië was beter dan ons maar hij besliste zo wel de match. En dan al die gele kaarten. Ongelooflijk. Ik heb dit nog nooit gezien.”

Alexis Saelemaekers bleek amper in staat de hand te schudden, het gevolg van de voet van Chiesa maar was iets vergevingsgezinder. “Het was fout, wellicht zelfs rood. Toen hij de eerste helft affloot, heb ik even met de ref gepraat”, zegt Saelemaekers. “Hij zei dat Chiesa inderdaad op mij gaat staan maar dat zijn hoofd gedraaid is en hij elders heen kijkt. Het was dus niet vrijwillig, volgens de ref. Tja, ik ben ook al op een hand gaan staan terwijl ik elders keek. De ref heeft zijn verantwoordelijkheid genomen, geen probleem.”