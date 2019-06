Chinees miljardenbedrijf Fosun wil investeren in KV Oostende

De kans bestaat dat alle financiële kopzorgen van KV Oostende binnenkort van de baan zijn. De Chinese investeringsmaatschappij Fosun zou bereid zijn kapitaal te pompen in de kustclub.

Fosun International is ook de maatschappij die in 2016 54 miljoen euro betaalde voor het Engelse Wolverhampton en de club van de Championship naar de subtop van de Premier League begeleidde met een flink aantal nieuwe spelers. Fosun-CEO Guo Guanchang heeft een vermogen van 5,42 miljard euro en de hoofdzetel is in Shangai. Fosun inversteert onder meer ook in Club Med en tientallen andere bedrijven.

Toch is het niet zeker dat KVO dan volledig in Chinese handen zal vallen. Huidig voorzitter Frank Dierckens reisde wel naar China, maar lijkt nog inspraak te willen behouden in de club. Hij nam KVO pas enkele maanden geleden over van Peter Callant die de club een jaar eerder had overgenomen van Marc Coucke. KVO moet sinds het vertrek van Coucke fors saneren en extern geld is zeker welkom.