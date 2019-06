Colorado aan begin van zomer getrakteerd op 60 centimeter sneeuw

De zonnewende mag dan wel juist achter de rug zijn en de julimaand staat voor de deur, maar daar trekken de weergoden in de Amerikaanse staat Colorado zich weinig van aan. Net nu de zomer er officieel is begonnen, viel er bijna 60 centimeter verse sneeuw.

Het sneeuwtapijt kwam als een volledige verrassing voor de inwoners van de hogergelegen gebieden, zoals in Steamboat Springs, ten noordwesten van Denver. En volgens de plaatselijke weerdienst kan de sneeuwpret nog tot zondag aanhouden. Het is van in de zomer van 1928 geleden dat er nog zo’n ongewoon late sneeuwval werd opgetekend, aldus de Amerikaanse zender CNN.