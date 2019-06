Aantal doden na instorting van gebouw in Cambodja opgelopen

In Cambodja is het aantal doden na de instorting van een gebouw opgelopen. Er zijn intussen 17 doden en 24 gewonden geteld, zo blijkt uit een nieuwe balans van de plaatselijke autoriteiten. Eerder was melding gemaakt van 7 doden. De autoriteiten hadden toen wel al gezegd dat ze vreesden dat er nog heel wat lichamen onder het puin lagen.

Het incident deed zich voor in de Cambodjaanse kuststad Sihanoukville. Het zeven verdiepingen tellende gebouw was op het moment van de feiten nog in aanbouw, maar het was wel bijna af. Vier mensen werden inmiddels opgepakt in verband met de instorting. Het gaat onder andere om de Chinese eigenaar en de directeur van het bouwbedrijf. Er is ook een onderzoek geopend. Premier Hun Sen schreef de instorting al toe aan nalatigheid. Hij heeft het over “een tragedie voor het Cambodjaanse volk”.

Sihanoukville is sinds enkele jaren een populaire bestemming bij westerse en Russische toeristen. Chinese investeerders hebben de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd in de stad - de ruim vijftig casino’s in Sihanoukville zijn in handen van Chinezen en tientallen hotels zijn in aanbouw. Cambodja is een van de armste landen van Zuidoost-Azië.