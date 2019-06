Jongeman overleden na zwaar verkeersongeval in Doornik

In Doornik, in de provincie Henegouwen, is zondagochtend een jongeman om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Drie andere inzittenden van de auto zijn zwaargewond geraakt, zo is vernomen bij de hulpdiensten, die rond 6.15 uur opgeroepen werden naar de Chaussée de Bruxelles.

De auto reed richting Doornik, toen de bestuurder ter hoogte van een rotonde de controle over het voertuig verloor, wellicht door overdreven snelheid. De auto ging enkele keren over de kop en kwam tot stilstand tegen de gevel van een nabijgelegen garage.

Onder andere vier ziekenwagens en een MUG zijn naar de plaats van het ongeval gestuurd. Bij aankomst van de hulpdiensten was een van de vier slachtoffers, een jongeman, al overleden. Hij was uit de wagen geslingerd. De drie andere inzittenden, twee mannen en een vrouw tussen de 25 en de 30 jaar, zaten gekneld in het voertuig en moesten bevrijd worden. Zij raakten zwaargewond.

De auto had een Belgische nummerplaat, maar de inzittenden zouden de Franse nationaliteit hebben.