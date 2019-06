Noorwegen na strafschoppen naar kwartfinales op WK vrouwenvoetbal

De voetbalsters van Noorwegen hebben zaterdag de kwartfinales bereikt op het WK voetbal. In Nice schakelde Noorwegen Australië in een strafschoppenreeks met 4-1 uit. Na verlengingen was het duel geëindigd in 1-1. Ingrid Syrstad Engen schoot de beslissende strafschop raak.

Isabell Herlovsen had Noorwegen na een half uur op voorsprong gebracht. De Noorse speelsters kregen vervolgens kansen op een grotere voorsprong, maar kwamen ook goed weg toen de scheidsrechter Australië na lang raadplegen van de videobeelden geen strafschop toekende na een vermeende handsbal van Maria Thorisdottir. Diep in de tweede helft kwam Australië via Elise Kellond-Knight alsnog gelijk.

De voetbalsters van Australië moesten het in de tweede helft van de verlenging met tien speelsters doen. Alanna Kennedy hield de doorgebroken Lisa-Marie Utland tegen en moest met rood vertrekken. Noorwegen kreeg vervolgens grote kansen om de wedstrijd te beslissen, maar de “Mathildas” hielden het doel met kunst- en vliegwerk schoon.

Waar de Noorse speelsters met rake strafschoppen van Caroline Hansen en Guro Reiten ijzersterk begonnen aan de strafschoppenserie, ging het bij Australië helemaal mis. Aanvoerster Samantha Kerr schoot hoog over en naast en de slappe inzet van Emily Gielnik werd door keepster Ingrid Hjelmseth gestopt. Maren Mjelde en Syrstad Engen faalden vervolgens niet en lieten de Australische Lydia Williams kansloos.

In de kwartfinales treft Noorwegen Engeland of Kameroen. Zij vechten hun duel zondag in Valenciennes uit.