Verenigde Staten nemen revanche tegen Trinidad & Tobago op Gold Cup

De Verenigde Staten hebben zaterdag in Cleveland Trinidad & Tobago met 6-0 verslagen op de Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied. De Amerikanen hebben zo hun revanche beet, nadat ze in oktober 2017 door een 2-1 nederlaag tegen Trinidad & Tobago uitgeschakeld werden in de voorrondes voor het WK van vorige zomer in Rusland. De Verenigde Staten mochten zo voor het eerst sinds 1986 niet naar het WK.

De titelverdediger had op de eerste speeldag in groep D Guyana met 4-0 verslagen en haalde ook zaterdag uit. Daardoor zijn de Verenigde Staten al zeker van een stek in de kwartfinales. Aaron Long (41., 90.), Gyasi Zardes (66., 69.), Christian Pulisic (73.) en Paul Arriola (78.) troffen raak.

In de andere match in poule D won Panama met 4-2 van Guyana. Daardoor hebben de Panamezen ook hun ticket op zak voor de kwartfinales.

Er wordt gespeeld in Jamaica, Costa Rica en de Verenigde Staten tijdens deze Gold Cup. De eerste twee van elke poule stoten door naar de kwartfinales.