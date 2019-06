Dani Alves vertrekt bij Paris Saint-Germain, heeft dat gevolgen voor Thomas Meunier?

Dani Alves vertrekt bij Paris Saint-Germain. Dat heeft de 36-jarige rechtsback laten weten na de zege van Brazilië op Peru (5-0) in de Copa America. Alves scoorde het vierde doelpunt.

Alves speelde de afgelopen twee seizoenen voor Paris-Saint Germain en werd tweemaal kampioen, won één keer de Franse beker en één keer de Ligabeker. De voormalige speler van Sevilla, Barcelona en Juventus liet open waar zijn toekomst ligt.

Blijft Meunier bij PSG of niet? Foto: Photo News

Bij PSG was Alves een concurrent van Thomas Meunier. Begin juni liet de Rode Duivel optekenen dat hij de intentie heeft om zijn contract tot eind volgend seizoen bij de Franse topclub uit te doen. “Ik wil mijn contract uitdoen, als er geen verlenging komt. De beslissing ligt in hun handen, maar ik wil graag in Parijs blijven”, zei Meunier toen. De Parijse topclub lijkt echter te moeten kiezen: een transfer deze zomer of een contractverlenging, om te vermijden dat de Rode Duivel volgende zomer gratis vertrekt.