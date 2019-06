KMI kondigt code oranje af voor hitte komende dagen: wat betekent dat? En hoe houd je het draaglijk?

Vanaf maandag is in heel het land een hittewaarschuwing van kracht, aldus het KMI. Het vaardigt zowaar een code oranje uit. Niet voor noodweer, maar voor warmte. Maar wat houdt die waarschuwing precies in? En - vooral - wat moet je dan doen?

Zondag geldt de waarschuwing al voor Vlaams- en Waals-Brabant, vanaf maandag is dat ook het geval voor alle andere provincies. En dat blijft al zeker zo tot en met donderdag. “Bij dergelijke erg hoge temperatuurwaarden zullen bepaalde te nemen maatregelen voor behoeftige mensen noodzakelijk zijn”, zo staat te lezen op de website van het KMI. “Regelmatig drinken, zich lichter kleden, de dag in koelere ruimten doorbrengen, de gezondheidstoestand regelmatig opvolgen, licht verteerbaar voedsel (en in kleinere porties) tot zich nemen, deuren en ramen gesloten houden om de warmte buiten te houden. Wees voorbereid.”

Een code oranje wordt gegeven in volgende situaties: twee opeenvolgende dagen met een gemiddelde minimumtemperatuur boven de 20 graden en een gemiddelde maximumtemperatuur van boven de 32 graden - ofwel drie dagen met een gemiddelde minimumtemperatuur van meer dan 18 graden en een gemiddelde maximumtemperatuur van meer dan 30 graden.

Foto: KMI

Tips tegen de hitte van het Rode Kruis en het Agentschap Zorg en Gezondheid