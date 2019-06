Bij een frontale aanrijding tussen twee voertuigen zijn in de nacht van zaterdag op zondag in Ciney twee doden gevallen op de N97. Dat meldt het parket van Namen.

Een van de wagens werd bestuurd door een jongeman geboren in 1994, de andere door een jonge vrouw geboren in 1998. “De jonge vrouw was zwanger en zat in de auto met haar vriend. Zij en de bestuurder van de andere auto waren op slag dood”, aldus het parket van Namen.

Een verkeersdeskundige is ter plaatse gestuurd.