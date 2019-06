Héérlijk! Portugees toptalent Joao Felix laat op training zien waarom hij 120 miljoen euro moet kosten

De Europese voetbaltop maakt jacht op het Portugese toptalent Joao Felix (19). Manchester City leek lang in poleposition te liggen, maar de laatste dagen wordt hij hardnekkig aan Atlético gelinkt. Benfica heeft alvast een prijs van zo’n 120 miljoen euro op zijn hoofd geplakt. Op training bij de Portugese topclub liet Joao Felix nog even zien waarom. Met een onnavolgbare dribbel zette hij de doelman in de wind, om de bal tegen het net te knallen. Genieten.