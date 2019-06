Beerschot strikt transfervrije aanvaller Dylan Saint-Louis

Beerschot heeft Dylan Saint-Louis (24) aangetrokken. De aanvaller, die overkomt van de Franse tweedeklasser Paris FC, zette zijn handtekening onder een contract van drie seizoenen, met een optie voor twee seizoenen extra.

Saint-Louis, die zowel de Franse als de Congolese nationaliteit heeft, is de derde nieuwkomer bij Beerschot. Eerder deze zomer werden al de inkomende transfers van de Oostenrijker Raphael Holzhauser en de Algerijn Reda Halaimia bekendgemaakt.

“We hebben Dylan lang en intensief gevolgd. In december al ging ik naar Parijs om hem onaangekondigd op training bezig te zien. Hij is een atletische en complete aanvaller. De hele club stak veel energie in deze transfer. Het is mooi dit te kunnen afronden”, verklaart assistent-coach Hernan Losada.

Saint-Louis komt uit de jeugdacademie van Saint-Etienne. Hij was einde contract bij Paris FC, waarvoor hij afgelopen seizoen twee keer scoorde in 23 wedstrijden.

“Je voelt hier de traditie, de passie maar ook de goede vibes. Hier beweegt iets”, stelt Saint-Louis. “Dat Beerschot ambitieus maar ook realistisch is, staat me aan. Zo pak ik m’n carriere ook aan. Ik wil deel uitmaken van dit project en samen groeien.”

Of Beerschot volgend seizoen in 1A of 1B aantreedt, hangt af van de uitspraak van het BAS in de matchfixingzaak. Als KV Mechelen niet mag promoveren, nemen de Mannekes die plaats in de hoogste klasse in.