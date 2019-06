Partner van Boris Johnson “is te bang om naar huis te gaan” nadat buren politie bellen voor slaande ruzie

De soap rond Boris Johnson (55) gaat voort. De Conservatieve Partij zou liever hebben dat hij zich bezighield met zijn kandidatuur als Brits premier, maar de felbesproken ex-burgemeester van Londen heeft wel wat anders aan zijn hoofd momenteel. Een slaande ruzie met zijn nieuwe vriendin Carrie Symonds (31) plaatst hem in een bijzonder slecht daglicht, zeker nu de vrouw volgens Britse media “te bang is om naar huis te gaan”.

Vrijdagnacht hoorden buren van Boris Johnson (55) en zijn nieuwe vriendin Carrie Symonds (31) hoe de twee ruziemaakten. Eén en ander had te maken met een rodewijnvlek op een witte zetel en hoe Johnson niet om geld geeft. “Ga van me af en verdwijn uit mijn appartement”, zou de vrouw geroepen hebben. Buren maakten ook opnames van het lawaai van gebroken glas en servies. Ze belden ook de politie, maar die stelde vast dat er niets strafbaars gebeurd was.

Haatberichten en integriteit

Na de heisa vreest Symonds voor haar veiligheid en durft ze amper terug te keren naar haar appartement in Camberwell, in het zuiden van Londen. “Carrie is bang om naar huis te gaan met al die negatieve campagnes rond Boris. Het gaat wel heel ver als de hele straat vol plakt met allerlei posters en flyers tegen Boris. Ze komen haar zelfs in persoon haatbrieven geven. Ook het feit dat haar privégesprekken door de muren worden opgenomen, maakt haar bang”, zegt een vriend van Johnson en Symonds in een reactie aan de Britse krant The Daily Mail.

Ook de integriteit van de buren van Johsnon en Symonds wordt in vraag gesteld. Het koppel, Tom Penn (30) en miljonairsdochter Eve Leigh (34), maakte niet alleen een opname van de huiselijke ruzie alvorens de politie te bellen. Ze filmden ook de agenten ter plaatse, nadat ze hun eigen nummerplaten van hun auto’s hadden verwijderd, zodat die niet in beeld kwamen. Volgens Symonds zou het dan ook gaan om een politieke afrekening in plaats van een oprechte crisissituatie. “Het was een ruzie zoals vele koppels hebben na een zware werkdag, maar plots stond de politie daar”, reageert de familievriend nog bij The Daily Mail.

Lastige timing

Maar deze huiselijke rel zou wel degelijk problemen kunnen opleveren voor de kandidaat premier. De situatie stelt het karakter van Johnson immers in vraag. Want zijn Conservatieve Partij gaat net prat op waarden als verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, eerlijkheid, zowel in het privéleven als publiek. Eerdere schandalen, zoals leugens over de Brexit, z’n ontslag als reporter voor verzonnen verhalen en een rist buitenechtelijke affaires, zijn nooit blijven plakken. Toch niet in die mate dat hij geen premier meer zou kunnen worden. Maar hierover zal hij ongetwijfeld nog flink ondervraagd worden.