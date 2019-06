KFC geliefd voor zijn kippenvlees? Veganistische burger al vier dagen na lancering volledig uitverkocht

KFC mag dan wereldberoemd zijn voor haar kippenvlees, de fastfoodketen heeft een nieuwe bestseller. Bij wijze van test lanceerden ze in twintig Engelse restaurants een nieuw concept: de veganistische burger. Die bleek zó populair dat hij al na vier dagen volledig uitverkocht was.

“The Imposter”, oftewel “de bedrieger”. Zo heet de veganistische burger van KFC. Want in het lapje tussen de hamburgerbroodjes zit geen gram vlees. De burger is volledig gemaakt van plantaardige materialen: quorn, kruiden, sla, veganistische mayonaise (zonder ei) en een glutenvrij broodje.

Razendpopulair

Het broodje werd 17 juni voor het eerst verkocht en zou vier weken lang getest worden. Maar dat kon dus niet, want na amper vier dagen waren de burgers al op. “We wisten dat heel veel mensen hem wilden proberen, maar dít hadden we niet verwacht”, zegt KFC’s Innovatie-chef Victoria Robertson. Volgens het bedrijf is The Imposter 500 procent beter verkocht dan het gemiddelde van andere nieuwe burgers. Vanaf 2 juli zullen ze dan ook opnieuw in groten getale te koop zijn in Bristol en Londen.

Of de nieuwe burger ook naar ons land zal komen, wordt nog niet bekendgemaakt.