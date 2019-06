Leden van Britse marine tekenen swastika op borst van collega: “Onaanvaardbaar”

De Britse marine is in opspraak gekomen door een video die online circuleert. Op de beelden is te zien hoe enkele militairen een swastika op de borst van een nieuwe collega tekenen “en andere ziekmakende zaken uitvoeren”, aldus Britse media.

Het incident dateert van eerder deze maand en speelde zich af op het schip HMS Albion. De betrokken mariniers behoren tot de Future Commando Force (FCF) en maakten deel uit van een internationale oefening ter voorbereiding van een mogelijk toekomstig conflict met Rusland. Het tekenen van de swastika zou in een “vernederend inwijdingsritueel” hebben gepast.

De militaire politie heeft een onderzoek geopend naar de beelden en ook de legertop tilt heel zwaar aan de feiten. “Iedereen die de video op zijn gsm of laptop staan heeft, moet die onmiddellijk verwijderen”, zo stond te lezen in een interne brief aan alle mariniers. “Iedereen die de beelden deelt, en dan vooral op publieke fora, zal zich moeten verantwoorden. Als dit op sociale media belandt, kunnen we toekomstige verantwoordelijkheden vergeten. Gepraat erover kan fataal worden voor de FCF.” Ook het ministerie van Defensie reageerde al op de video. “Onaanvaardbaar”, luidde het.

Aan de militaire oefening nemen in totaal negen landen en ruim 12.000 troepen deel.