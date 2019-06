“Grapjassen” nemen auto op BIJzondere manier onder handen

Een man die zaterdag in zijn auto wilde stappen, wist niet wat hij zag toen er plotseling twintigduizend bijen op zijn portier zaten. Hij belde meteen de politie van Rotterdam-Oost, die meteen ter plaatste kwam voor de “BIJzondere melding”.

De man had zijn wagen in Rotterdam-Prins Alexander geparkeerd, maar werd daar het slachtoffer van een gevaarlijk “mopje”. “Door grapjassen bleek de auto te zijn voorzien van een zeer zoete substantie, wat deze bijtjes natuurlijk wel konden waarderen. De eigenaar was er logischerwijs iets minder blij mee en belde in wanhopige toestand de politie”, schrijft de politie Rotterdam-Oost op Facebook.

De beestjes krioelden over de deur en het handvat heen. Er werd al snel een imker ingevlogen om de enorme zwerm bijen te vangen. Hun aantal wordt op twintigduizend geschat en ze worden overgebracht naar een veilige plek. Waar de insecten precies vandaan komen, is nog onduidelijk.