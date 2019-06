TRANSFERGERUCHTEN. AC Milan gaat voor Rode Duivel, transferitis bij Inter en heeft Matthijs De Ligt zijn keuze gemaakt?

Terwijl Real Madrid al een heus transferoffensief achter de rug heeft, moeten ze in Manchester en Milaan nog in gang schieten. De geruchtenmolen draait alvast op volle toeren, maar het is wachten op de eerste handtekening. Ondertussen wordt Dennis Praet het hof gemaakt door een gevallen grootmacht en lijkt er schot te komen in het dossier-De Ligt. Uw dagelijkse portie transfergeruchten, de ene met al wat meer zout te nemen dan de andere.

Beginnen doen we met het heetste hangijzer van het moment: Matthijs De Ligt. De topclubs staan in de rij voor de amper 19-jarige middenvelder. PSG, Real Madrid en Manchester City werden even genoemd, Barcelona leek lang over de beste papieren te beschikken maar volgens Marca en De Telegraaf is Juventus nu de grote favoriet om de Ajax-aanvoerder te strikken. De Oude Dame uitte zijn interesse in De Ligt als bij monde van Cristiano Ronaldo, die de verdediger na Portugal-Nederland in de Nations League vroeg naar Turijn te komen.

Juventus zou meer dan 70 miljoen euro over hebben voor De Ligt, die bij de Italiaanse landskampioen 15 à 20 miljoen euro zou kunnen opstrijken. Er ligt een verbintenis voor vijf seizoenen klaar in het Allianz Stadium.

Beweging in Parijs

Nog op til bij Juventus is Adrien Rabiot, weet Tuttosport. De Franse middenvelder wordt al maanden gelinkt aan de Oude Dame en zou de volgende in het rijtje van gratis toptransfers zijn, aangezien zijn verbintenis bij PSG afloopt. Hij zou de plek van Sami Khedira kunnen innemen, die gelinkt wordt aan Besiktas. Ook Tanguy Ndombélé wordt al even genoemd bij Juventus, al kan de middenvelder van Lyon ook rekenen op concrete belangstelling van Tottenham, aldus Le 10Sport.

Adrien Rabiot is op weg naar Juve.. Foto: Photo News

Ondertussen wordt een legende van Juventus - Gianluigi Buffon - het hof gemaakt. Die verliet na één seizoen PSG en ook al is de doelman al 41 jaar, hij geniet nog steeds veel interesse. Onder meer Parma,de club waar hij doorbrak, zou een optie zijn. Maar Corriere della Sera en Daily Mail menen te weten dat ook de Engelse tweedeklasser Leeds United zich in de strijd gemoeid heeft.

PSG zou op zijn beurt dan weer een volgende sterspeler willen aantrekken. Philippe Coutinho moet de nieuwe prins in het Parc de Princes worden. Volgens Calciomercato ligt de Franse topclub ook in poleposition om de Braziliaan in te lijven. Barcelona legde in januari 2018 nog circa 150 miljoen euro op tafel om Coutinho los te weken bij Liverpool, maar in Camp Nou kon hij nooit helemaal overtuigen. Bij PSG zou hij zomaar landgenoot Neymar kunnen vervangen, die volgens de geruchtenmolen zou mogen vertrekken en zowaar geciteerd wordt bij Barcelona. Daar zijn de stemmen echter verdeeld over een mogelijke terugkeer.

Transferitis in Milaan

Terug naar Italië, waar Inter grootse plannen heeft. Nieuwbakken trainer Antonio Conte heeft zijn zinnen gezet op Romelu Lukaku. De Rode Duivel moet echter veel geld kosten en dus wil Inter eerst van rebel Mauro Icardi af. Een concreet voorstel ontbreekt echter nog, al komt de verlossing mogelijk uit… Manchester. Express meldt dan Man United interesse toont in een ruiloperatie met Lukaku en Icardi. The Red Devils hadden hun zinnen gezet op Moussa Dembélé, maar de Franse spits verklaarde bij Lyon te blijven.

Lukaku kan naar Inter. Foto: Action Images via Reuters

Inter zou naar verluidt nog een andere aanvaller in het vizier hebben. France Football maakt gewag van een bod van zo maar even 90 miljoen euro (inclusief bonussen) op Nicolas Pepe, momenteel eigendom van Lille OSC. Ook Atlético Madrid wordt genoemd in de strijd om de Franse spits, maar de Madrilenen zouden volgens Marca al 120 miljoen euro neertellen voor het Portugese supertalent Joao Felix.

Nog in Milaan doet de naam van Dennis Praet de ronde. Niet bij Inter, wel bij stadsgenoot AC Milan. Niet onlogisch, want de rossoneri haalden Marco Giampaolo als nieuwe T1 binnen. De Italiaan had Praet de voorbije seizoenen onder zijn hoede bij Sampdoria, onder diens vleugels werd de Rode Duivel een steunpilaar van de ploeg uit Genoa. Volgens La Gazetta dello Sport moet Praet minstens 20 miljoen euro kosten, Milan is ervan overtuigd dat het deal kan rondmaken.

Wisselt Praet straks het blauw van Sampdoria voor het rood-zwart van Milan? Foto: EPA-EFE

Probleem-Alexis

Bij Manchester United wordt een groot verloop van spelers verwacht, maar het is wachten op de eerste deals. De eerste aanwinst zou alvast Aaron Wan-Bissaka moeten worden. De 21-jarige centrale verdediger is een vaste pion, volgens Daily Mail moet hij circa 47 miljoen euro kosten.

Dat het op Old Trafford wachten is op inkomende transfers, heeft er volgens Express ook mee te maken dat United eerst enkele dure vogels wil lozen. Daarbij wordt vooral gekeken naar Alexis Sanchez. De Chileen kon nooit zijn stempel drukken bij United en mag weg, maar voorlopig is er weinig interesse.