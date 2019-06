Antwerp wint eerste oefenpartij met 0-3 in Brasschaat, maar ziet Opare uitvallen

Antwerp heeft zijn eerste oefenmatch van het seizoen, op het veld van en tegen KFC Brasschaat, met 0-3 gewonnen. De goals kwamen van Seck, de 17-jarige Geeraerts en Nazaryna.

Antwerp begon tegen de tweedeprovincialer met Thiam van de U18 in doel, omdat De Winter niet was klaar geraakt. Achterin verving Kakudji Borges, die ook nog wat last had. Met vooral verdedigers present voor de eerste oefenmatch stond Seck rechtsback met Quirynen voor zich, en Opare linksback met Juklerod voor zich. Baby stond diep in de spits.

Blessure Opare

In het openingskwartier had Antwerp last om openingen te creëren, verder dan een afstandsschot van Nazaryna kwam het niet. De eerste goeie kans was voor Juklerod, diep gestuurd door Quirynen. De Noor stuitte op de doelman, net als Baby enkele minuten later. Na de korte drinkpauze kopte Seck wel raak, hij knikte een vrijschop van Nazaryna binnen: 0-1.

Minder was vervolgens de blessure van Opare, die door de kines van het veld werd geholpen. De Chinees Li kwam hem vervangen op links en maakte zo zijn (onofficiële) debuut. Batubinsika maakte er met de kop bijna 0-2 van, alweer na een goeie stilliggende bal van Nazaryna, maar de bal belandde net naast. Seck mikte ook nog eens van dichtbij op de keeper. Aan de overkant moest de jonge Thiam pas vijf minuten voor rust eens ingrijpen.

Jong geweld

Na rust bracht Bölöni een heleboel jonkies in de ploeg, alleen Nazaryna, Refaelov en Kakudji bleven aanvankelijk staan. Die laatste ging op rechtsback spelen en verstuurde een knappe voorzet, die de amper 17-jarige Ruben Geeraerts heerlijk overhoeks binnenkopte. Tien minuten ver in de tweede helft werd het ook 0-3. Nazaryna knalde een afvallende bal van buiten de zestien droog tegen de touwen. Ook tester Kobo probeerde het eens van ver, maar de doelman ging goed plat.

Pasztaleniec, de andere U18-keeper van Antwerp die zijn kans kreeg, kwam wat later goed weg toen hij de spits van Brasschaat dacht te dribbelen, maar zich in de bal verslikte. Nganga schoof een goeie kans op 0-4 dan weer naast. In het slot mikte ook Pavli rakelings naast.

Maar uiteindelijk werd het dus wel een vlotte zege want achterin werd ook niks weggegeven. De volgende opdracht voor de Great Old: een tripje naar KSK Heist, komende dinsdag (19.30 uur).

Nog dit: Net als De Winter en Borges kwamen Hairemans en Arslanagic door lichte zorgen niet aan de bak. Yatabaré is momenteel (met toestemming) op zoek naar een transfer.

Opstelling: Thiam, Seck, Kakudji, Batubinsika, Opare (30’ Li) Quirynen, Haroun, Nazaryna, Refaelov, Juklerod, Baby

Na rust: Pasztaleniec, Kakudji, Muanza, De Wilde, Li, Nganga, Kobo (tester), Nazaryna (60’ Agbor), Refaelov (60’ Pavli) Liongola, Geeraerts