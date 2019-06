Daar is de volgende aanwinst van Standard al: drie miljoen euro voor Franse back

Nicolas Gavory, rechts in beeld, ruilt Utrecht voor Standard. Foto: Photo News

Er gaat geen halve dag voorbij zonder dat Standard zich roert op de transfermarkt. Deze keer gaat het om Nicolas Gavory. De 24-jarige Fransman komt over van het Nederlandse FC Utrecht.

De linksback, die ook kan spelen op het middenveld, speelde afgelopen 31 matchen in de Eredivisie en scoorde een keer. Ook AA Gent hengelde naar zijn diensten, maar het zijn de Rouches die aan het langste end trekken. De deal is zo goed als rond. Gavory was vandaag al niet aanwezig op training bij Utrecht. Naar schatting kost hij zo’n drie miljoen euro.

Standard verkocht Valeriy Luchkevych ondertussen definitief verkocht aan FK Oleksandria. De flankspeler kwam het voorbije halfjaar al uit voor de Oekraïense club.