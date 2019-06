Duits dorpje koopt volledige voorraad bier op om neonazi’s een hak te zetten (maar laat één winkel expres ongemoeid)

Gezellig een pintje drinken op een festival? Dat mag een grote groep neonazi’s vergeten. Een Oost-Duits dorpje kocht immers de hele biervoorraad van alle lokale supermarkten op om de extreemrechtse bezoekers een hak te zetten.

De bewoners van Ostritz zijn allesbehalve blij met een neonazifestival dat in hun dorpje gehouden wordt. Onder de titel ‘Schild und Schwert’ komen twee dagen lang extreemrechtse muziekgroepen immers honderden gelijkgezinden entertainen.

Slechts één winkel met bier

Zonder bier dan wel. Daar hebben justitie én de lokale bewoners voor gezorgden. Een rechter legde eerder al een alcoholverbod op voor het evenement. “Tegen de achtergrond van eerdere gebeurtenissen en de gelijktijdige ontmoeting van verschillende politieke kampen, evenals de duidelijk strijdlustige agressiviteit van het evenement, zou alcoholconsumptie ongetwijfeld het risico op gewelddadige botsingen vergroten”, klonk het destijds.

Aufgrund des Alkoholverbotes haben wir auf dem Gelände des Rechtsrock-Festivals in #Ostritz unter anderem 4.200 Liter Bier sichergestellt und mit Hilfe des #THW Ortsverbandes Bautzen abtransportiert. pic.twitter.com/BNmvKG8ojH — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 21 juni 2019

Maar liefst 4.200 liter bier van de organisatie zelf werd in beslag genomen, terwijl beveiligingsagenten nog eens 200 liter alcohol afpakten bij de bezoekers. Even naar de supermarkt dan om bij te tanken. Onmogelijk, want de inwoners legden samen om als opmerkelijke boycotactie alle bakken bier op te kopen, zodat de neonazi’s ze niet meer konden aanschaffen. Meer dan 120 bakken bier brachten ze met een grote glimlach op het gezicht weg.

In één winkel in de buurt is er nog wel bier, bij een kebabzaak uitgebaat door immigranten.

Verontrustende trend

Duitsland beleeft sinds enkele jaren een heropleving van extreemrechtse bewegingen, aangewakkerd door de angst voor de massale toestroom van vluchtelingen uit Syrië en Afghanistan. Ook de anti-immigratie alternatieve partij (AfD) slaagde er zo in om na de parlementsverkiezingen in de Kamer van Afgevaardigden te geraken.

De neonazi’s hebben een lange tijd ondergrondse concerten georganiseerd om fondsen en nieuwe leden te werven. De organisatie van dit festival met mogelijkheid tot overnachten op een camping toont volgens tegenstanders een verontrustende drift van de ultranationalistische kringen. De initiatiefnemer van het ‘Schild en Zwaard’-festival is Thorsten Heise. Hij is lid van de kleine ultranationalistische partij NPD, die al meermaals aan een verbod kon ontsnappen. Het Constitutionele Hof oordeelde dat zijn gevolg te zwak was om echt gevaarlijk te zijn voor de maatschappij.

De autoriteiten kunnen het festival volgens de grondwet niet verbieden door het recht op een vreedzame bijeenkomst in openlucht. Toch mogen nazisymbolen, en in het bijzonder de swastika (het hakenkruis), niet publiekelijk getoond worden. Het is nog maar de vraag of dat effectief niet het geval zal zijn.