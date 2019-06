Nederlandse man in het midden van de nacht in zijn penis gebeten door spin

In Nederland is een man in zijn penis gebeten door een spin. Dat schrijft Nature Today. Een stalmuursluiper van ongeveer 12 millimeter groot beet in zijn eikel. Het zou de eerste keer zijn dat zo’n gedrag van deze spinnensoort is gedocumenteerd.

“De stalmuursluiper, ook wel de scotophaeus blackwalli genoemd, is een in Nederland vrij algemene en wijdverspreide spin die vooral binnenshuis wordt aangetroffen. Ze behoort tot de spinnen die geen web maken, maar zelf actief op jacht gaan naar prooi. Vooral ’s nachts”, laat Vincent Kalkman van het EIS Kenniscentrum Insecten weten. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de man gebeten werd in de nacht van 4 op 5 juni. Uit onderzoek bleek dat het om een vrouwelijk exemplaar ging.

Volgens Nature Today was het voorval te wijten aan toeval. “Het dier is tijdens de jacht wellicht in de knel geraakt en heeft uit noodweer gebeten. Vervelend voor haar slachtoffer, maar gelukkig geheel ongevaarlijk”, aldus Kalkman. Bij het EIS Kenniscentrum Insecten zullen ze het dier nu een nieuwe thuis geven.

Ook in België komt de spinnensoort af en toe voor. Zo werd het insect eerder dit jaar nog in Schaarbeek en in Kessel-Lo gespot.