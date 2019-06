Achtervolging op Brusselse Ring na overval op Quick-restaurant

Brussel / Anderlecht - Er zijn zaterdag twee verdachten aangehouden voor een gewapende overval op een Quick-restaurant in Anderlecht, meldt de Brusselse nieuwswebsite Bruzz.be. De twee sloegen na de overval op de vlucht, maar werden geklist na een achtervolging op de Brusselse Ring.

De overval vond zaterdagavond rond 22.35 uur plaats, in de Quick-vestiging aan de Olympische Dreef. Daarna sloegen de twee verdachten op de vlucht, richting Brusselse Ring. “Daar zijn ze de controle over hun voertuig kwijtgespeeld”, aldus de politie van zone Brussel Zuid. “Er was geen enkel ander voertuig betrokken bij het ongeval.”

De twee verdachten werden ter plaatse in de boeien geslagen. Vervolgens werden ze ter beschikking van het Brussels parket.