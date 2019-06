Burgemeester wil Mobiscore juridisch aanvechten: “Zal rap van de kaart zijn”

Glabbeek - Peter Reekmans, burgemeester van de plattelandsgemeente Glabbeek, is niet opgezet met de recent gelanceerde Mobiscore. Hij laakte de “rammelende parameters” in ‘De Zevende Dag’ en wil de mobiliteitsscore juridisch aanvechten.

Met de Mobiscore wil de Vlaamse overheid goed bereikbare woningen, die dicht bij openbaar vervoer, scholen of winkels liggen, aantrekkelijker maken. Elk huis krijgt een score op basis van de ligging. Maar veel burgemeesters van plattelandsgemeentes, zoals Reekmans, reageren ontevreden. Hij is burgemeester voor de lijst Dorpspartij en zat vroeger in het Vlaams Parlement voor LDD. “Een deelgemeente zonder diensten heeft een hogere score dan mijn woning, die in de dorpskern ligt”, zei Reekmans in De Zevende Dag.

Volgens hem is de score afgestemd op steden. Hij pleit er ook voor om de parameters te actualiseren.

Hij wil het nieuwe beleid desnoods juridisch aanvechten. “De EPC-test (energieprestatiecertificaat) ging ook geen gevolgen hebben, maar nu bepaalt dat wel mee de prijs van een huis”, zegt Reekmans. “Als de Mobiscore geen halt toegeroepen wordt, zal ik het juridisch bevechten”, zegt hij. “Als de besluitvorming genomen is via een ministerieel besluit door een regering in lopende zaken, en de bevoegdheid van de lopende zaken werd overschreden, dan is het rap van de kaart”, vindt hij.

