Een verfrissende duik in de rivier of vijver de komende dagen? Geen goed idee: “Te gevaarlijk, doe het niet”

De vakantie nadert, de temperaturen stijgen naar tropische hoogten en dan lijkt niets zo uitnodigend als een frisse in het kanaal, de plaatselijke beek of in een rivier vlak bij je huis. Maar doe het niet, zo waarschuwt het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG). “Er zitten te veel bacteriën en gevaarlijke stoffen in het water die je ziek kunnen maken.”

LEES OOK. KMI kondigt code oranje af voor hitte komende dagen: wat betekent dat? En hoe houd je het draaglijk?

Je zal er de komende dagen weer moeilijk naast kunnen kijken: overal waar er ook maar een beetje een toegankelijke waterloop aanwezig is, wagen - voornamelijk - jongeren een plons. “Maar de Vlaamse waterlopen zijn niet ingericht om te zwemmen. Zwemmen in beken en rivieren wordt absoluut afgeraden, omdat de veiligheid niet is gegarandeerd”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid dat samen met de Vlaamse milieumaatschappij de kwaliteit van het zwemwater in Vlaanderen monitort.

“Niet alleen is de waterkwaliteit aan schommelingen onderhevig, duiken in ondiep water kan ook letsels opleveren en op de bodem liggen soms voorwerpen die je door het troebele water niet kan zien. Bovendien kan het betreden van ecologisch kostbare oeverzones schade veroorzaken.”

Zelfs het water in zwemvijvers kan besmet zijn met uitwerpselen van mensen en dieren. Dat kan onder meer maag- en darmstoornissen veroorzaken. “Ga daarom zeker op voorhand na of er geen negatief advies is voor de locatie waar jij wil gaan zwemmen. Als het water een vreemde kleur heeft of als er dode dieren in drijven, moet je er zeker uitblijven. En ga ook niet zwemmen als je je wat slapjes voelt. Wie toch ergens gaat zwemmen, probeert best zo weinig mogelijk water in de mond te krijgen.”

Een vaak voorkomende ziekmaker zijn blauwalgen. Bacteriën die een blauwgroene of roodbruine, olieachtige laag vormen op het water. Bij warm weer kunnen ze vooral in stilstaand oppervlaktewater woekeren. Blauwalgen geven giftige stoffen af. Zowel via de mond en de huid als bij inademing kunnen er gezondheidsklachten ontstaan zoals diarree en braken, irritatie van de ogen, oren en huid en hoofdpijn, luchtwegklachten, allergische reacties en astma. Wie er in aanraking mee is gekomen, spoelt zichzelf meteen na het zwemmen best goed af. Ook onder je badkleding. Groene algen zijn wel onschuldig, al kunnen ze wel hinderen tijdens het zwemmen.

Nog zo’n vies woord: leptospirose. Een verzamelnaam voor verschillende ziektebeelden zoals modderkoorts en de ziekte van Well. Vooral muizen en ratten zijn besmet en scheiden de bacterie uit via urine. Je kan besmet raken via huidwondjes of via je slijmvliezen. De symptomen: sufheid, braken, diarree, geelzucht, bloedverlies met de urine…

Tot slot: in bevaarbare waterwegen zwemmen is ook verboden. “Schepen gaan sneller dan de meeste mensen denke en zwemmers kunnen door de zuigende werking naar een schip worden toegetrokken. De oevers zijn niet op zwemmers ingericht, waardoor het lastig kan zijn om op de kade te komen. Tenslotte veroorzaken sluizen en stuwen op de rivieren en kanalen stromingen, die zwemmers voor problemen kunnen stellen.”

Veilige locaties

Op de website Kwaliteitzwemwater.be vind je alle zwem- en recreatiewaters waar het wel veilig is om te zwemmen. Aan de kust zijn komende week al een groot deel van de reddersposten al bemand, maar ook daar is het nog wachten tot juli voor ze allemaal klaar zijn om zwemmers te ontvangen.