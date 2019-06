Sam Bettens viert voor de eerste keer Vaderdag: “Maar mijn dochter is me wel vergeten”

Sam Bettens heeft voor de eerste keer Vaderdag gevierd, nadat hij uit de kast kwam als transgender. Dat vertelt hij trots en geëmotioneerd in een vlog op YouTuBe. “Het voelt nog altijd raar, zelfs voor mij. Maar de woorden ‘gelukkige Vaderdag’ klonken als muziek in mijn oren. Maar mijn dochter was me wel vergeten”, geeft hij glimlachend toe in de video.

Sam heeft vier kinderen met zijn partner: Taylor en Justin, en adoptiekinderen Jett en Charlie. Momenteel woont hij in de Verenigde Staten waar voorbije zondag Vaderdag werd gevierd. “De jongste gasten zijn geweldig. Ze hebben geen seconde getwijfeld, hebben mijn transitie geaccepteerd en zijn gewoon verdergegaan met hun leven als achtjarige”, legt Bettens uit.

Maar bij de oudste twee was dat complexer. “Mijn dochter van 23 kent me al sinds haar zesde als haar stiefmoeder. Het is dus niet eens bij haar opgekomen om me een bericht te sturen, en dat is natuurlijk volkomen normaal. Ik weet dat zulke dingen tijd vragen en dat ze zich achteraf heel slecht voelde. Maar ze had de dag erna een examen en dat is super gegaan, dus alles is vergeven.”

Toch mocht ook Sam op enkele kaartjes en cadeautjes rekenen. Van zijn schoonvader kreeg hij een elektrisch scheerapparaat, inclusief briefje met tips. “Hij kreeg die ook van zijn vader. Het was zo’n mooi gebaar van aanvaarding dat ik er even stil van werd”, aldus Bettens.