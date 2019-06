Schildpad zonder achterpoten is klaar voor een nieuw leven dankzij LEGO-wieltjes

Een schattig zicht: de 15-jarige schildpad Pedro kan weer alle kanten uit zoeven. Een tijdlang kon hij geen kant meer uit, omdat hij door een ongeluk zonder achterpoten kwam te zitten. Maar zijn baasje, Sandra Traylor uit het Amerikaanse Baton Rouge, vond de oplossing samen met een team van dierenartsen aan de universiteit in Louisiana. De reddende engel? LEGO-wieltjes.

Schildpad Pedro vond een nieuwe thuis bij Sandra toen hij nog maar drie pootjes had. Niet zo heel lang geleden verloor hij ook zijn derde poot tijdens het rondwandelen in de tuin. Medisch gezien was Pedro nog perfect gezond, maar het gebrek aan achterpoten was natuurlijk niet simpel voor de schildpad. En daarom nam de Universiteit van Louisiana de opdracht graag aan om zijn leven beter te maken.

Ginger Guttner, de woordvoerder van de Universiteit, legt het uit: “Of onze patienten nu twee gram of 900 kilo wegen, we moeten de zaken vaak vanuit een geheel ander perspectief bekijken. Maar het is altijd de uitdaging waard.” Stagiaire Kelly Rockwell kwam uiteindelijk met het idee van de LEGO-wieltjes. Met wat lijm was het probleem van Pedro zo verholpen.

Inmiddels maakt Pedro het geweldig goed, zo weet CNN.