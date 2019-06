Leandro Trossard is op weg naar Premier League: Genk heeft akkoord met Brighton & Hove Albion

Leandro Trossard en kersverse echtgenote Laura kunnen zich een huwelijksnest gaan uitzoeken in Brighton. KRC Genk en de Engelse eersteklasser Brighton & Hove Albion bereikten immers een akkoord over een transfer van de 24-jarige Genkie. Leandro en zijn entourage zijn nu zelf aan zet. Aan hen om de onderhandelingen met de club uit de Premier League tot een goed einde te brengen. Met de overgang is een bedrag in de buurt van 20 miljoen euro gemoeid.