Wellicht kwaad opzet bij brand van frituur aan provinciedomein

Beersel / Huizingen - De frituur aan het provinciedomein van Huizingen is vrijdagnacht afgebrand. Volgens het parket gaat het zo goed als zeker om brandstichting. Een dag eerder werd nog brand gesticht aan restaurant Boelekewis zowat een kilometer verderop.

Na een zware brand in de nacht van vrijdag op zaterdag blijft niet veel meer over van de frituur in de Henry Torleylaan aan de overzijde van de ingang van het provinciedomein van Huizingen.

Bij de hulpdiensten kwam rond 2.30 uur een melding binnen over de brand. Bij aankomst van de brandweer stond de frituur al in lichterlaaie. Voor de brandweerlui was het alle hens aan dek, want helemaal links bevond zich een grote, gevulde gasfles.

Foto: ssj

“De vlammen waren gelukkig nog niet tot aan die fles geraakt. Wel was er stralingswarmte, dus we hebben de fles heel de tijd gekoeld”, zegt brandweerofficier Gustaaf Cools.

Oorzaak

“Na het blussen deden zich nog altijd kleine ontploffingen en kortsluitingen voor, doordat de elektriciteit van de frituur aangesloten was op het straatnet. De elektriciteitsmaatschappij heeft een ploeg ter plaatse gestuurd om een gat in de grond te maken en de leidingen te ontkoppelen.”

Foto: ssj

Door de grote schade kon de brandweer de oorzaak van de brand niet achterhalen. Het parket stuurde zaterdagmiddag het labo en een branddeskundige ter plaatse.

“Volgens de branddeskundige wijst alles op het gebruik van brandversnellers en dus opzettelijke brandstichting”, laat het parket weten.

Foto: ssj

Dat is best opvallend, aangezien er minder dan 24 uur voordien al brand werd gesticht aan het Dworpse restaurant Boelekewis, zowat een kilometer verderop.

Opslagruimte

Daar ging vrijdagochtend in alle vroegte een opslagruimte met onder meer ijskasten, voedingswaren en kookgerei in vlammen op. “Er wordt ook bekeken of er een mogelijke link is met die brand aan Boelekewis”, bevestigt het parket.

Voor Werner Moonens, sinds de zomer van 2012 eigenaar van de frituur ’t Domein, is de brand een serieuze aderlating. De zaak stond immers al zowat twee maanden officieel over te nemen, maar een verkoop zit er nu niet meer in.

Kandidaat-kopers

“Er hadden zich al verschillende kandidaat-kopers gemeld, ook vorige week nog”, zegt Moonens. “Eigenlijk had de zaak al in februari of maart van dit jaar verkocht moeten zijn. Er had zich toen iemand spontaan gemeld voor een overname, maar die deal sprong af. Sindsdien is de zaak gesloten.”

“Ik ben intussen 60 jaar, de tijd was gekomen om af te bouwen. De verkoop had nog een mooi bedrag kunnen opleveren. Voor zowat 20.000 euro heb ik er investeringen in uitgevoerd, zoals een nieuwe bakwand, koelkast, microgolfoven en koeltoog. Driekwart van de frituur heb ik vernieuwd. Mijn brandverzekering dekt slechts ongeveer de helft. De frituur opnieuw opbouwen, zie ik niet meer zitten. Om die investering terug te verdienen, zou ik er nog jaren in moeten werken.”

Moonens zelf heeft er geen idee van wie de brand aangestoken zou hebben.