Politie komt bij controle kind tegen in volgepropte wagen en in aanhangen voor paarden: “Hoogst onveilig”

Izegem / Roeselare - Bij controles ter hoogte van de weegbrug van de E403 en de N46 tussen Izegem en Roeselare kwam de politie zaterdag een opvallende en gevaarlijke situatie tegen

Naar aanleiding van de infodag over caravans en mobilhomes hield de politiezone RIHO zaterdag ter hoogte van de weegburg nabij de E403 ook een controle op het zwaar vervoer, aanhangwagens en de lading ervan.

In de laadruimte van een jeep vond de politie een kind terug waarvan enkel zijn hoofd nog zichtbaar was. De lading bestond uit verschillende soorten materiaal om te gebruiken in het huishouden, maar in het voertuig lag ook speelgoed. Daardoor was er voor het kind bijna geen plaats meer in de jeep.

In een aanhangwagen voor paarden vond de politie een minderjarig meisje terug. Ze had er plaats genomen om het paard tijdens de verplaatsing kalm te houden. Voor het paard was het namelijk de eerste rit. “Een hoogst onveilige situatie voor het meisje dat tijdens het rijden de aanhangwagen op geen enkele wijze kon verlaten en niet kon communiceren met de bestuurder van de wagen”, aldus Carl Vyncke, woordvoeder van de politiezone RIHO.