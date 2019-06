Dansende vrouwen in leer, kooien en karaoke: dit is waar het ’s nachts gebeurt op Graspop

Het Classic Rock Café op het festivalterrein van Graspop is meer dan ooit de place to be. Het zit altijd vol, het is altijd aanschuiven. Tot 4 uur ’s nachts. Overdag vind je er gekkigheden zoals karaoke met liveband, en dankbare semidronken meezingers in het straatje van Livin’ on a prayer.

Maar vooral na zonsondergang is het er dringen. Dan trekt dj Carl, die er deze editie voor de 21ste keer bij was, het beste uit vijf decennia harde muziek uit de schuif. Feestgarantie, heet zoiets.

Toegegeven, de randanimatie – schaarsgeklede dansende vrouwen op het podium en in metalen kooien – weet zichzelf aardig op te werken tot hoofdact. Ja, dat is makkelijk scoren en flirten met de clichés die aan het muziekgenre kleven. Maar het is tegelijk een verademing dat zoiets nog kan op een festival, in tijden waarin de fatsoenpolitie regeert.

Foto: GMM

Foto: GMM